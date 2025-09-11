jueves 11 de septiembre de 2025
11 Sep 2025

Jueves con mayor nubosidad y unos grados menos

Para esta jornada la temperatura mínima es de 15° y la máxima se ubicará en los 26°.

A diferencia de las jornadas previas con máximas dentro de lao 30 grados y sol a pleno. Desde este jueves aumenta la nubosidad variable, pero la temperatura para el fin de semana permanecerá cerca de los 30.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 15° y la máxima se ubicará en los 26°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 51%. El viento corre del oeste a 10 km/h y la visibilidad en caminos es de 7 km.

