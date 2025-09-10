miércoles 10 de septiembre de 2025
Monterizos
10 Sep 2025

Miércoles de primavera con más de 30°C

Para esta jornada la temperatura mínima es de 13° y la máxima se ubicará en los 31°, al mediodía.

Foto: José Tripolloni

El buen tiempo de mantiene en la provincia y el caso de Monteros se espera nubosidad variable y sol. Las marcas térmicas tendrán el pico más alto este miércoles y luego bajará unos dos o tres grados.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 13° y la máxima se ubicará en los 31°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 77%. El viento corre del oeste a 8 km/h y la visibilidad en caminos es de 7 km.

