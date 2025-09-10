Floreal García: “Ñuñorco está maduro y con jerarquía para volver a la Primera A”

En plena recta decisiva de la Liga Tucumana, Florio García, técnico de Ñuñorco, se mostró confiado en el rendimiento de su plantel de cara al ansiado retorno a la Primera A. “El equipo está maduro, tiene jugadores de mucha jerarquía y en estas instancias eso marca la diferencia. Ojalá sigamos por este camino pensando en el partido que nos lleve al ascenso, que es lo que queremos todos y, sobre todo, la gran gente de Monteros”, expresó el DT en dialogo con MONTERIZOS durante la tarde de este miércoles

García recordó que la primera rueda planteaba un desafío difícil, con tres partidos de visitante, pero destacó la fortaleza mostrada: “Sacamos 7 puntos de 9 afuera, y ahora tenemos dos partidos seguidos de local que son clave. Queremos ganar los 6 puntos en Monteros para quedar un paso de la clasificación”.

El entrenador también puso en valor la historia y el prestigio del club: “Todos los rivales saben lo que significa enfrentar a Ñuñorco. No vienen a jugar contra cualquiera, enfrentan a un equipo con jerarquía y con jugadores que ya fueron campeones en Ñuñorco o jugaron en la Primera A”.

Entre los nombres que mencionó como referentes se encuentran Mario Romero, Bambino Carrizo, el "Torito" Luna, el "Negro" Aldonate, Silva y Maldonado, a quienes definió como “líderes positivos, algo muy difícil de encontrar en el fútbol de hoy”. Además, resaltó el aporte de los juveniles que se van sumando con minutos en primera.

Sobre la preparación para el próximo partido, García reconoció que el poco descanso entre fechas es un obstáculo, dado que muchos de sus futbolistas también trabajan fuera del deporte: “No tienen el descanso adecuado, pero gracias a la dirigencia contamos con todos los elementos para su recuperación: vitaminas, hielo, masajes, atención médica. Eso nos permite llegar en buenas condiciones”.

Consciente de que la exigencia crece a medida que se acortan los tiempos, el técnico de Ñuñorco concluyó: “Tenemos que clasificar lo más rápido posible y prepararnos para ese partido que todos esperamos, el que nos dé el ascenso a la Primera A”.