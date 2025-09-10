Estudiantes de la Escuela de Comercio participaron de la 1.ª Feria de Oportunidades Académicas en Monteros
A solo unos meses de cerrar el Ciclo Lectivo 2025, Feria de Oportunidades Académicas fue un paso clave para que los jóvenes de Monteros, del último año de secundaria, puedan proyectar su futuro con más opciones y menos barreras.
El martes 9 de septiembre se llevó a cabo la 1.ª Feria de Oportunidades Académicas en la Escuela Superior de Comercio “Gral. Don José de San Martín” – Nivel Secundario, una iniciativa pensada para acercar información concreta sobre estudios superiores a jóvenes que enfrentan barreras económicas y geográficas. La propuesta estuvo dirigida especialmente a estudiantes de zonas rurales y sectores medios-bajos del departamento Monteros.
La jornada reunió a diversas instituciones educativas que ofrecieron información sobre carreras públicas, gratuitas y privadas con cuotas accesibles, disponibles en el territorio. Participaron representantes de ATSA (Enfermería), el Instituto Superior San Cristóbal (con más de ocho opciones técnicas y docentes), la Escuela Normal Julio Argentino Roca (Profesorados en Primaria y Lengua), la propia Escuela de Comercio (Profesorados en Inglés, Economía, Biología y Tecnicatura en Producción Agropecuaria), la Escuela de Arte Popular de Monteros (trayectos artísticos y talleres vocacionales), el IES (Profesorados en Matemática y Química), y la Fundación Juan XXIII (Tecnicaturas en Acompañamiento Terapéutico y Agente Sociosanitario).
La feria permitió a los estudiantes conocer de primera mano la oferta académica local, despejar dudas sobre requisitos de ingreso, duración de las carreras y posibilidades de becas. La Dirección de la institución destacó que este tipo de acciones busca democratizar el acceso a la educación superior, brindando herramientas para la toma de decisiones vocacionales informadas. Para ampliar la información, se puede consultar el portal oficial de la Dirección de Educación Superior No Universitaria: Oferta Educativa de la Dirección de Educación Superior No Universitaria