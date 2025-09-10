Estudiantes de la Escuela de Comercio participaron de la 1.ª Feria de Oportunidades Académicas en Monteros

El martes 9 de septiembre se llevó a cabo la 1.ª Feria de Oportunidades Académicas en la Escuela Superior de Comercio “Gral. Don José de San Martín” – Nivel Secundario, una iniciativa pensada para acercar información concreta sobre estudios superiores a jóvenes que enfrentan barreras económicas y geográficas. La propuesta estuvo dirigida especialmente a estudiantes de zonas rurales y sectores medios-bajos del departamento Monteros.

La jornada reunió a diversas instituciones educativas que ofrecieron información sobre carreras públicas, gratuitas y privadas con cuotas accesibles, disponibles en el territorio. Participaron representantes de ATSA (Enfermería), el Instituto Superior San Cristóbal (con más de ocho opciones técnicas y docentes), la Escuela Normal Julio Argentino Roca (Profesorados en Primaria y Lengua), la propia Escuela de Comercio (Profesorados en Inglés, Economía, Biología y Tecnicatura en Producción Agropecuaria), la Escuela de Arte Popular de Monteros (trayectos artísticos y talleres vocacionales), el IES (Profesorados en Matemática y Química), y la Fundación Juan XXIII (Tecnicaturas en Acompañamiento Terapéutico y Agente Sociosanitario).

La feria permitió a los estudiantes conocer de primera mano la oferta académica local, despejar dudas sobre requisitos de ingreso, duración de las carreras y posibilidades de becas. La Dirección de la institución destacó que este tipo de acciones busca democratizar el acceso a la educación superior, brindando herramientas para la toma de decisiones vocacionales informadas. Para ampliar la información, se puede consultar el portal oficial de la Dirección de Educación Superior No Universitaria: Oferta Educativa de la Dirección de Educación Superior No Universitaria