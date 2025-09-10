miércoles 10 de septiembre de 2025
El INDEC informó una inflación fue del 1.9% en agosto

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este miércoles que la inflación de agosto de 2025 fue del 1,9%.

Este incremento significa una suba del 33,6% interanual. La inflación además cumula un alza de 19,5% en lo que va del año. 

El registro marcó el mismo porcentaje de julio (1,9%), pero fue mayor a junio (1,6%).

Los rubros con mayor aumento

Los rubros con mayor aumento fueron Transporte (+3,6%), por la suba en adquisición de vehículos y en combustibles, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (+3,5%), por incrementos en tabaco. En el otro extremo, prendas de vestir y calzados tuvieron una deflación de 0,3%. Se trata de la tercera baja mensual durante 2025, en medio del cambio de temporada -que genera promociones de liquidación- y la apertura comercial.

La inflación mes a mes en 2025

Con el dato de agosto, así evolucionó el IPC en lo que va del año:

  • Enero 2025: 2,2% (alimentos +1,8%)
  • Febrero 2025: 2,4% (alimentos +3,2%)
  • Marzo 2025: 3,7% (alimentos +5,9%)
  • Abril 2025: 2,8% (alimentos +2,9%)
  • Mayo 2025: 1,5% (alimentos +0,5%)
  • Junio 2025: 1,6% (alimentos +0,6%)
  • Julio 2025: 1,9% (alimentos +1,9%)

