Con una inversión de más de $6.700 millones, Jaldo reinició 135 viviendas

El gobernador, Osvaldo Jaldo, firmó un acuerdo para la reactivación de 135 viviendas en la capital tucumana que habían sido abandonadas y paralizadas durante el gobierno nacional anterior. En su intervención, Jaldo remarcó que este esfuerzo forma parte de una política habitacional integral del gobierno provincial, que no solo incluye a la capital, sino también a los 18 municipios y las 93 comunas de la provincia. La reactivación implicará una inversión total de $6.726.166.940,94.

El programa beneficiarán a numerosas familias de la ciudad, mejorando el acceso a la vivienda propia y contribuyendo al crecimiento.

“Nosotros nos hicimos cargo hace un año y nueve meses de este gobierno, y a pesar de no haber completado la mitad de nuestro mandato, hemos tomado la decisión de reactivar todos los proyectos habitacionales que habían sido paralizados por diversas razones”, explicó Jaldo, mencionando como ejemplo el caso de las viviendas de Manantiar Sur, que durante años estuvieron deterioradas, vandalizadas y desatendidas.

El gobernador resaltó que, si bien el gobierno nacional desfinanció gran parte de las obras públicas, Tucumán ha logrado continuar con su desarrollo gracias a la estrategia de utilizar recursos propios. En ese sentido, el Primer Mandatario destacó la colaboración del sector privado, en particular de las empresas tucumanas, quienes a pesar de los atrasos en pagos, han mantenido sus obradores y han apoyado el desarrollo de proyectos como el Procrear Tucumán, un ambicioso emprendimiento habitacional que prevé la construcción de 1.600 viviendas.

Además, subrayó que la reactivación de las viviendas y obras de infraestructura no solo responde a una necesidad habitacional, sino que también dinamiza la economía provincial, al generar empleo y sostener la actividad económica de las empresas locales.

Con un enfoque claro en la eficiencia fiscal, el gobernador destacó que uno de los principales logros de su gestión fue haber equilibrado las finanzas provinciales, alcanzando un superávit que ha permitido continuar con las obras sin depender del gobierno nacional. “El esfuerzo de los tucumanos ha sido clave para salir adelante, y lo seguimos haciendo con nuestras propias fuerzas, sin esperar por financiamiento externo”, afirmó Jaldo.

Finalmente, el gobernador hizo un llamado a la unidad de todos los tucumanos para continuar con el progreso de la provincia, recordando que, en momentos difíciles, es fundamental el trabajo conjunto y el compromiso compartido para superar los desafíos económicos y sociales.

Acompañaron al Primer Mandatario el vicegobernador, Miguel Acevedo; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; la fiscal de Estado, Gilda Pedicone; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur, el diputado, Agustín Fernández; el Jefe de Policía, Joaquín Girvau; el Subjefe de Policía, Roque Yñigo; titular del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU), Hugo Cabral; el subinterventor del IPVDU, Eloy del Pino; el secretario general de Uocra, David Acosta; el titular del gremio de Sitravi, José Ramos y el presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Jorge Garber.

Las viviendas cuentan con dos dormitorios, cocina/estar/comedor, baño y lavadero. Están construidas con ladrillo de hormigón celular, ladrillos macizos y estructura de hormigón armado. El techo es de chapas galvanizadas montadas sobre perfiles metálicos, con un sistema de desagüe a canaletas metálicas. Los protótipos VS-A están adaptados para personas con discapacidad motriz, con las mismas características de construcción y terminación.

La obra se encuentra en el sector Este de San Miguel de Tucumán, a 50 metros de la Autopista Ruta 9, y cuenta con agua potable, cloacas, gas natural, electricidad (baja y media tensión), cordón, cuneta y alumbrado público, además de espacios verdes y equipamiento.

El avance acumulado de viviendas a noviembre de 2023 es del 28,55%. La obra comenzó el 1 de septiembre de 2022, pero fue paralizada el 7 de diciembre de 2023. Se espera que la reactivación de la construcción se realice el 10 de septiembre de 2025.

En cuanto a la infraestructura, el avance acumulado se registró en octubre de 2022.

Por su parte, el Vicegobernador, remarcó que las obras de vivienda “se paralizaron en un gobierno donde la inflación no permitía previsibilidad y complicaba mucho el pago de los certificados, con lo cual, desde Buenos Aires decidieron ir retrasando el pago de estos certificados”. Luego, explicó, cambió el gobierno nacional y “se paralizaron directamente todas las obras”.

Sin embargo, destacó que durante la gestión del gobernador Jaldo, “después de haber conseguido el equilibrio fiscal, el Gobierno de la Provincia decidió poner en funcionamiento todas las obras y específicamente en estas obras de vivienda que son un impacto directo para la ciudadanía”.