Monteros celebra la 20.ª Fiesta Provincial de la Flor con el concurso al Mejor Jardín del año

La ciudad de Monteros se prepara para vivir una nueva edición de la tradicional Fiesta Provincial de la Flor, que este año celebra su vigésimo aniversario con una propuesta que combina naturaleza, arte y participación ciudadana. En este marco, se lanzó el concurso “Mejor Jardín de Monteros”, una iniciativa que invita a los vecinos a mostrar los espacios verdes que embellecen sus hogares.

Para participar, los interesados deben enviar dos fotos de su jardín al número de WhatsApp 03863 405972, junto con sus datos personales (nombre, apellido, dirección y DNI). Las imágenes serán publicadas el miércoles 17 de septiembre en las redes sociales de la Municipalidad de Monteros, y la votación estará abierta desde el jueves 18 hasta el domingo 21, día de la primavera. El jardín que reciba más “me gusta” será el ganador, aunque también se contará con la evaluación técnica de especialistas de las instituciones organizadoras.

La Fiesta Provincial de la Flor se desarrollará del 19 al 21 de septiembre y contará con más de 35 expositores de Tucumán y La Rioja, espectáculos musicales, sorteos y actividades para toda la familia. El evento es organizado por el gobierno local, el Gobierno de Tucumán, el INTA, el Honorable Concejo Deliberante de Monteros y otras entidades que promueven el desarrollo local y la cultura ambiental. Esta celebración es un homenaje al trabajo de productores, artesanos y vecinos que, con esfuerzo y dedicación, hacen florecer la identidad monteriza.