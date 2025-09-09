martes 9 de septiembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1435Blue: $1395Bolsa: $1429.3CCL: $1434Mayorista: $1417Cripto: $1428.5Tarjeta: $1865.5
9 Sep 2025

Conocé qué trámite hay que realizar en caso de no recibir el pago este mes de Becas Progresar

En caso de que no recibas el beneficio en septiembre, se puede hacer un reclamo a través de la página de ANSES.

Durante el mes de septiembre, los estudiantes que cumplan con las condiciones del programa de las Becas Progresar recibirán el pago correspondiente.

Para hacer efectivo el pago, los aspirantes deben acreditar asistencia a clases y evidenciar progreso académico, según el tipo de beca que hayan solicitado.

En caso de cumplir con estos requisitos y no recibir el beneficio, el reclamo debe hacerse dentro de los 15 días hábiles administrativos posteriores a la fecha de publicación de los resultados.

Cómo hacer el reclamo si mi beneficio fue rechazado

En caso de que no recibas el beneficio en septiembre, se puede hacer un reclamo a través de la página de ANSES:

  • Ir a la plataforma del programa Progresar.
  • Ingresar con los datos de Mi Argentina.
  • Solicitar una revisión.
  • Rellenar el formulario de reclamos.

Cuál es el monto de las Becas Progresar en septiembre de 2025El monto establecido para las Becas Progresar en septiembre de 2025 es de $35.000 por estudiante, según la última actualización oficial publicada por el Gobierno hace un año.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

Obligaron al Exprebus a restablecer las paradas intermedias del servicio Común en Monteros

Jaldo expresó que Tucumán avanza, pero la Nación debe cumplir con lo que corresponde

Monteros celebra la 20.ª Fiesta Provincial de la Flor con el concurso al Mejor Jardín del año

🔥 tendencia

Fatal accidente en la Ruta Nacional 38 entre Famaillá y Monteros: un motociclista perdió la vida

Conocé qué trámite hay que realizar en caso de no recibir el pago este mes de Becas Progresar

A disfrutar el martes con sol a pleno