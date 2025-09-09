Conocé qué trámite hay que realizar en caso de no recibir el pago este mes de Becas Progresar

Durante el mes de septiembre, los estudiantes que cumplan con las condiciones del programa de las Becas Progresar recibirán el pago correspondiente.

Para hacer efectivo el pago, los aspirantes deben acreditar asistencia a clases y evidenciar progreso académico, según el tipo de beca que hayan solicitado.

En caso de cumplir con estos requisitos y no recibir el beneficio, el reclamo debe hacerse dentro de los 15 días hábiles administrativos posteriores a la fecha de publicación de los resultados.

Cómo hacer el reclamo si mi beneficio fue rechazado

En caso de que no recibas el beneficio en septiembre, se puede hacer un reclamo a través de la página de ANSES:

Ir a la plataforma del programa Progresar.

Ingresar con los datos de Mi Argentina.

Solicitar una revisión.

Rellenar el formulario de reclamos.

Cuál es el monto de las Becas Progresar en septiembre de 2025El monto establecido para las Becas Progresar en septiembre de 2025 es de $35.000 por estudiante, según la última actualización oficial publicada por el Gobierno hace un año.