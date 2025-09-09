A disfrutar el martes con sol a pleno

La temperatura sigue subiendo y registrará tres grados más que ayer. Sin embargo, el día con temperatura más elevada será el miércoles, cuando se rompa la barrera de los 30°C. No sé esperan lluvias.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 9° y la máxima se ubicará en los 28°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 75%. El viento corre del noroeste a 10 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.