lunes 8 de septiembre de 2025
Monterizos
8 Sep 2025

Se viene una semana con máximas de 30°C

Para esta jornada la temperatura mínima es de 8° y la máxima se ubicará en los 23°.

En meteorólogo, Cristofer Brito, adelantó en detalle cómo estará la segunda semana de septiembre. Para destacar es que las marcas térmicas sufrirán un marcado aumento en menos de 24 horas. Lluvias: cero.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 8° y la máxima se ubicará en los 23°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 77%. El viento corre del noroeste a 10 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.

