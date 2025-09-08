Motociclista resultó herido tras un accidente en la zona del Cristo

Un nuevo accidente de tránsito se registró el domingo por la noche en la Ruta 38, traza vieja, a la altura del Cristo. Alrededor de las 22:40, personal de Defensa Civil y la Policía de Monteros fue alertado sobre la presencia de una persona descompensada al costado de la ruta.

Al llegar al lugar, los efectivos identificaron a Jorge Daniel Urueña, de 22 años, domiciliado en Villa Quinteros, quien manifestó que circulaba de sur a norte en una motocicleta Motomel DLX sin dominio colocado cuando perdió el control del rodado. El fuerte impacto contra el pavimento le provocó la pérdida de conocimiento por algunos minutos.

El joven fue asistido por el servicio de emergencias médicas 107 y trasladado al Hospital Regional General Lamadrid para una mejor atención. En el operativo trabajaron Defensa Civil, Policía de Monteros y personal sanitario, quienes garantizaron la asistencia y seguridad en la zona.