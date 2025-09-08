Monteros será sede del certamen Tucumán Canta: folklore joven y sabor popular en una jornada cultural única

El próximo jueves 18 de septiembre, el Gimnasio Municipal de Monteros se convertirá en escenario del certamen provincial “Tucumán Canta”, una iniciativa impulsada por el Ministerio del Interior, el Ente Cultural de Tucumán y el Ente Tucumán Turismo. El evento convoca a jóvenes intérpretes de entre 16 y 25 años, nacidos o con residencia comprobable en la provincia, para celebrar el canto folklórico argentino.

La propuesta se desarrollará en articulación con el 4.º Concurso Provincial del Sánguche de Milanesa, generando una sinergia entre dos expresiones profundamente arraigadas en la cultura tucumana: la música popular y la gastronomía tradicional. Esta jornada busca revalorizar el talento joven, promover el folklore como identidad viva y compartir con el público una experiencia artística y comunitaria.

Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de septiembre. Quienes deseen participar deberán completar el formulario disponible en este enlace y subir un video de hasta 1 minuto interpretando una canción del repertorio folklórico argentino. El certamen admite solistas, acompañados por pista o músicos (hasta tres), y se valorará especialmente la elección de obras de autores monterizos. No se permite el uso de autotune ni efectos que alteren la voz.