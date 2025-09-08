A medianoche se habilita la pre inscripción para el 1º Congreso Provincial de Alfabetización

La Dirección de Educación Superior No Universitaria organiza el 1º Congreso Provincial de Alfabetización, bajo el lema “Hacia nuevas oportunidades y desafíos educativos”. El evento se desarrollará en modalidad semi-presencial los días 16 y 17 de septiembre, con sedes en Capital y en Monte Bello (Aguilares), y otorgará puntaje docente.

El congreso está destinado a docentes de todos los niveles, equipos técnicos y estudiantes de formación superior, y propone un espacio de reflexión sobre las prácticas de alfabetización en contextos diversos. Se desarrollará en seis comisiones, cada una con jornada única, y los participantes deberán asistir solo a la comisión asignada. Las actividades se realizarán en el Club Caja Popular de Ahorros (Sede Capital) y en Monte Bello (Sede Sur), con horarios distribuidos entre la mañana y la tarde.

La capacitación tiene una carga de 20 horas reloj, otorga 1,05 de puntaje y se suma al cómputo de las 250 horas anuales de formación continua. Se recuerda que quienes estén cursando simultáneamente dos capacitaciones del programa FCD no podrán inscribirse en el congreso por sistema. La inscripción se realiza por comisión y estará habilitada en los días previos al evento, según lo informado por educaciontuc.

La pre inscripción se habilitará está noche a las 23:59 y permanecerá abierta 24 horas.