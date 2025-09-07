domingo 7 de septiembre de 2025
7 Sep 2025

Monteros se prepara para la 20ª Fiesta Provincial de la Flor

La celebración llega a sus 20 años como un homenaje a la identidad local y al trabajo de productores y artesanos.

El evento se desarrollará del 19 al 21 de septiembre con más de 35 expositores, espectáculos musicales, sorteos y la elección del mejor jardín.

Monteros se alista para vivir una de sus celebraciones más emblemáticas: la 20ª edición de la Fiesta Provincial de la Flor, que tendrá lugar del 19 al 21 de septiembre. Durante tres jornadas, más de 35 expositores de distintos puntos de Tucumán y de la provincia de La Rioja mostrarán el fruto de su trabajo en un encuentro que combina naturaleza, cultura y comunidad.

El festejo contará con espectáculos musicales en vivo, sorteos y la tradicional elección del mejor jardín, un momento esperado por vecinos y visitantes que cada año le otorgan un sello especial al evento. La fiesta es, además, un espacio de reconocimiento a los productores que mantienen viva la pasión por la floricultura y que proyectan a Monteros como un punto de referencia provincial.

"Celebrar estos 20 años de historia nos emociona y nos compromete aún más a seguir apoyando a quienes hacen grande este evento, y a disfrutar juntos de nuestra identidad y cultura", dijo el intendente Francisco "Panchito" Serra tras el anuncio .

