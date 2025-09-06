Video: Violento enfrentamiento en Villa Dominga tras incidentes entre familias y policías

Una tarde de extrema violencia se vivió en el barrio Villa Dominga, en el Pasaje 26 de Enero, entre San Martín y Colón, donde efectivos policiales aprehendieron a dos personas tras un violento enfrentamiento que involucró a varias familias.

Videos que circularon en redes sociales, a los que tuvo acceso este medio, muestran el nivel de tensión de la escena: mujeres armadas con palos, piedras y elementos punzantes agrediéndose entre ellas y también a los uniformados. En medio de la confusión se escucharon disparos, lo que incrementó aún más el clima de violencia.

Según informaron fuentes policiales, uno de los aprehendidos es “Palier”, quien había recuperado la libertad hace pocos días tras cumplir una detención previa y que tiene un frondoso prontuario. El otro detenido es un joven de 18 años identificado como “El Jere".

La Policía desplegó un amplio operativo en la zona para contener la situación y garantizar la seguridad de los vecinos. El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Monteros, que determinará las imputaciones correspondientes a los detenidos y analizará las responsabilidades en los incidentes registrados.