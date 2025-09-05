viernes 5 de septiembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1375Blue: $1365Bolsa: $1379.9CCL: $1378.3Mayorista: $1362.5Cripto: $1381Tarjeta: $1787.5
5 Sep 2025

Sube la temperatura de a poco

Para esta jornada la temperatura mínima es de 8° y la máxima se ubicará en los 17°.

Ya no se esperan lluvias para las próximas 72 horas y la temperatura subirá gradualmente. El cielo para los próximos días se espera con nubosidad variable. La próxima semana podría haber temperaturas máximas cercanas a los 30°C.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 8° y la máxima se ubicará en los 17°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 83%. El viento corre del noroeste a 2 km/h y la visibilidad en caminos es de 9 km.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Sube la temperatura de a poco

Argentina goleó 3-0 a Venezuela con un doblete de Messi

Jaldo encabezó un acto en Aguilares: “Nuestra gestión es al lado de la gente y para Tucumán”

Milei no podrá quitar fondos a los discapacitados tras ser derrotado por 63 votos a 7 en el Senado

🔥 tendencia

Atropellaron a un reconocido biker tucumano en la ruta 9: Se encuentra con pronostico reservado en el Padilla

🔥 tendencia

Dos condenados por estafar por más de 17 millones a un corralon de Monteros