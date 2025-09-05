Sube la temperatura de a poco

Ya no se esperan lluvias para las próximas 72 horas y la temperatura subirá gradualmente. El cielo para los próximos días se espera con nubosidad variable. La próxima semana podría haber temperaturas máximas cercanas a los 30°C.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 8° y la máxima se ubicará en los 17°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 83%. El viento corre del noroeste a 2 km/h y la visibilidad en caminos es de 9 km.