Se realizara este sábado la Gran Feria de la Salud 2025

Habrá charlas, demostraciones y actividades prácticas sobre primeros auxilios, prevención de enfermedades y hábitos saludables.


Monteros vivirá mañana sábadouna propuesta innovadora para toda la comunidad: la Gran Feria de la Salud 2025, organizada por los alumnos de ATSA Monteros – CENT 74. El evento se llevará a cabo desde las 9:00 en el Paseo de la Lectura, detrás de la terminal, y promete ser un espacio de aprendizaje, prevención y concientización en torno al cuidado de la salud.

Durante la jornada se desarrollarán actividades interactivas, charlas y demostraciones sobre RCP y primeros auxilios, prevención de enfermedades comunes, cuidados básicos de la salud y hábitos saludables. El objetivo es acercar a la población herramientas prácticas que puedan ser aplicadas en la vida diaria para mejorar la calidad de vida individual y colectiva.

La feria contará con la participación activa de estudiantes de la carrera de salud, docentes y profesionales invitados, quienes brindarán talleres dinámicos y orientados a que los asistentes puedan aprender haciendo. Además, se busca fomentar la importancia de la prevención como el primer paso para construir una comunidad más sana.

Con entrada libre y gratuita, la Gran Feria de la Salud 2025 se presenta como una oportunidad ideal para que vecinos de todas las edades se informen, participen y fortalezcan sus conocimientos en temas de gran impacto social. Monteros, una vez más, pone a la salud en el centro de la agenda comunitaria.

