Presentación del libro Noir Mondial 78 en Monteros: fútbol, historia y memoria en formato historieta

Este viernes 5 de septiembre a las 20:30 h se presentará en Monteros el libro Noir Mondial 78, una obra de los autores Camille Pouzol y César Carrizo que aborda el Mundial de Fútbol de 1978 en Argentina desde una perspectiva crítica y artística. El evento se realizará en el restaurante Almendra (Leandro Aráoz 273) con entrada libre y gratuita.

La propuesta editorial combina el lenguaje de la historieta con el análisis político y social de uno de los eventos más emblemáticos del país, ocurrido en plena dictadura cívico-eclesiástica. Noir Mondial 78 pone en diálogo el fervor futbolístico con el contexto represivo de la época, destacando el rol de las Madres de Plaza de Mayo y otros movimientos de resistencia. La obra se inscribe en una mirada latinoamericana que vincula deporte, cultura y derechos humanos.

Durante la presentación, se realizará una charla sobre el proceso creativo del libro a cargo de César Carrizo y Fátima Leal, quienes compartirán detalles sobre la construcción narrativa y gráfica de la obra. El encuentro contará además con el acompañamiento de crowdfarming.wine, que ofrecerá una selección de vinos para los asistentes.

La actividad es organizada por la Dirección de Cultura, la Secretaría de Educación, Cultura, Deportes y Turismo, y el Honorable Concejo Deliberante de Monteros, en el marco de las acciones culturales que promueven el pensamiento crítico y la expresión artística.