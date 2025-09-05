El hit Alta Coimera, e María Paula Godoy, fue cantado por una Senadora en el Congreso

En medio del escándalo por corrupción que se generó por los audios en los que se revela la relación entre la ANDIS y presuntas coimas para Karina Milei, el jingle Alta Coimera, de la artista monteriza María Paula Godoy, y que se volvió viral y llegó al Senado de la Nación.

Durante la sesión de este jueves destinada a definir si se rechaza o no el veto presidencial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, la senadora Cristina López de Tierra del Fuego (Unión por la Patria) sorprendió al ingresar al recinto entonando la canción viral contra Karina Milei que nació en el canal de streaming Gelatina.

"¿Saben qué está cantando la gente en la calle?", preguntó la senadora Cristina López a los legisladores presentes. "Alta coimera, Karina es alta coimera", cantó López al ritmo de la melodía de "Guantanamera".

Este jingle de la folclorista Godoy se volvió conocido gracias a "La fábrica de Jingles", una sección del canal de streaming Gelatina que conduce Pedro Rosemblat. Tan pegadizo se volvió, que salió del nicho de redes sociales y empezó a escucharse en las calles, colectivos y subtes: ahora en el Congreso de la Nación.