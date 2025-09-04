jueves 4 de septiembre de 2025
4 Sep 2025

Será un jueves pasado por agua y 10 grados menos que ayer

Para esta jornada la temperatura mínima es de 10° y la máxima se ubicará en los 14°.

Como ya se había adelantado, las lluvias llegarían este jueves. Sin embargo, el mal tiempo no se extenderá por muchas horas. El viernes se estima que será una jornada fría, pero con nubosidad variable.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 10° y la máxima se ubicará en los 14°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 68%. El viento corre del sur a 6 km/h y la visibilidad en caminos es de 6 km.

