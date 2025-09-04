El proyecto de la Escuela Maternal pasó a instancia nacional en Feria de Ciencias

Lo que comenzó como un incidente cotidiano se transformó en una experiencia educativa que hoy celebra haber llegado a la instancia nacional de Feria de Ciencia. ¿Qué ocurrió?

Durante una jornada de almuerzo en las salas de 5 años C y D de la Escuela Maternal y Jardines de Infantes Municipal de Monteros, la caída accidental de doña Teresa —la cocinera encargada de distribuir la comida— despertó en los niños una reacción inesperada: la necesidad de ayudar.

Ese gesto espontáneo dio origen al proyecto “Delicias sobre Ruedas”, una iniciativa que no solo reorganizó la distribución de alimentos en el jardín, sino que se convirtió en un motor de solidaridad, creatividad y trabajo en red.

El proyecto, que aún continúa y sigue cosechando satisfacciones, llevó a los niños a conocer la realidad de la Escuela Benjamín Zorrilla, en Santa Lucía. Allí, descubrieron que las madres trasladan diariamente el almuerzo y la merienda a pie o en moto. Conmovidos por esta situación, los pequeños decidieron regalarles un carro para facilitar el traslado de los alimentos al nivel inicial.

La propuesta creció con fuerza gracias a la motivación que generó la visita del intendente, y se consolidó a través del trabajo colaborativo entre la Escuela Maternal, la Escuela Técnica y la propia Escuela Benjamín Zorrilla. Hoy, el proyecto tiene como meta la construcción de dos carros —uno para cada institución— y aspira a convertirse en modelo para todas las escuelas que cuenten con comedor escolar.

Tras su destacada participación en la instancia provincial de la Feria de Ciencias, “Delicias sobre Ruedas” representó a la escuela con orgullo, y ahora el grupo de niños y niñas se prepara para dar el gran salto a la instancia nacional.