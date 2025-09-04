El IPACyM habilitó la Inscripción de Matrícula Provincial 100% online



El Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACyM) informó que ya se encuentra disponible en la web el trámite de Inscripción de Matrícula Provincial en formato 100% online.

Este avance se enmarca en el plan #IPACYMDigital, cuyo objetivo es modernizar los servicios y acercar soluciones concretas a cooperativas, mutuales y consorcios de toda la provincia. Con esta nueva herramienta, se busca reducir tiempos, eliminar papeles y traslados, y facilitar los procesos de gestión.

Beneficios del nuevo trámite digital:

Reducción de tiempos

Más agilidad en la gestión

Mayor transparencia y seguridad.



El organismo destaca que este logro fue posible gracias al apoyo permanente del Gobierno de Tucumán y al trabajo sostenido del IPACyM en materia de digitalización, siempre orientado a generar más beneficios y oportunidades para el sector cooperativo y mutual.

Al respecto, el Interventor del IPACyM, Regino Racedo, señaló: “La Inscripción de Matrícula Provincial 100% online es un paso fundamental en nuestro compromiso de modernizar la gestión y acompañar el crecimiento del sector cooperativo y mutual. Este avance es posible gracias al fuerte respaldo del Gobierno de Tucumán y del Gobernador Jaldo que nos impulsa a seguir innovando y a estar más cerca de quienes día a día contribuyen al desarrollo de la provincia”.

“Menos papeles, menos traslados… más tiempo para crecer”, resume el espíritu de esta iniciativa que acompaña y fortalece el desarrollo de quienes impulsan día a día la economía social de nuestra provincia.