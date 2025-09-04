jueves 4 de septiembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1375Blue: $1360Bolsa: $1378.5CCL: $1378.3Mayorista: $1362.5Cripto: $1381Tarjeta: $1787.5
4 Sep 2025

El IPACyM habilitó la Inscripción de Matrícula Provincial 100% online

El sistema digital agilizará los tramites que se hacían de manera presencial en el organismo.


El Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACyM) informó que ya se encuentra disponible en la web el trámite de Inscripción de Matrícula Provincial en formato 100% online.

Este avance se enmarca en el plan #IPACYMDigital, cuyo objetivo es modernizar los servicios y acercar soluciones concretas a cooperativas, mutuales y consorcios de toda la provincia. Con esta nueva herramienta, se busca reducir tiempos, eliminar papeles y traslados, y facilitar los procesos de gestión.

Beneficios del nuevo trámite digital:

  • Reducción de tiempos
  • Más agilidad en la gestión
  • Mayor transparencia y seguridad.


El organismo destaca que este logro fue posible gracias al apoyo permanente del Gobierno de Tucumán y al trabajo sostenido del IPACyM en materia de digitalización, siempre orientado a generar más beneficios y oportunidades para el sector cooperativo y mutual.

Al respecto, el Interventor del IPACyM, Regino Racedo, señaló: “La Inscripción de Matrícula Provincial 100% online es un paso fundamental en nuestro compromiso de modernizar la gestión y acompañar el crecimiento del sector cooperativo y mutual. Este avance es posible gracias al fuerte respaldo del Gobierno de Tucumán y del Gobernador Jaldo que nos impulsa a seguir innovando y a estar más cerca de quienes día a día contribuyen al desarrollo de la provincia”.

“Menos papeles, menos traslados… más tiempo para crecer”, resume el espíritu de esta iniciativa que acompaña y fortalece el desarrollo de quienes impulsan día a día la economía social de nuestra provincia.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Dos condenados por estafar por más de 17 millones a un corralon de Monteros

El gobernador Jaldo recibió al presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla

El IPSST advierte sobre la circulación de información falsa

Se viene el 1er Congreso Provincial de Alfabetización con sede en el sur tucumano

El IPACyM habilitó la Inscripción de Matrícula Provincial 100% online

El proyecto de la Escuela Maternal pasó a instancia nacional en Feria de Ciencias