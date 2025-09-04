Atropellaron a un reconocido biker tucumano en la ruta 9: Se encuentra con pronostico reservado en el Padilla

Un grave accidente de tránsito conmocionó este martes a la tarde a la comunidad ciclista de Tucumán. El reconocido biker José “Cheo” Hernández, de 37 años, se encuentra internado en estado reservado tras ser embestido por una camioneta en la Ruta Nacional 9, a la altura de la empresa Trapani.

El siniestro se produjo alrededor de las 17:00 del miércoles, cuando Hernández circulaba en su bicicleta Venzo negra y fue impactado por una Toyota Hilux blanca conducida por un joven de 27 años. De inmediato, intervino personal policial y se dio aviso al servicio de emergencias 107, que trasladó al deportista al Hospital Ángel C. Padilla. Allí, los médicos diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneal, razón por la cual fue ingresado a terapia intensiva con pronóstico reservado.

El jefe de la Unidad Regional Norte, comisario Alfredo Beltrán, explicó que el conductor de la camioneta no quedó aprehendido por disposición judicial, aunque se le practicaron pericias, incluido el dosaje alcohólico y el examen toxicológico. Ambos vehículos fueron secuestrados para la investigación.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron la apertura de una causa por lesiones culposas, en carácter provisorio hasta conocer la evolución del estado de salud del biker. Paralelamente, se realizan pericias accidentológicas para determinar si Hernández circulaba por un sector habilitado para bicicletas y cómo se produjo el impacto.

Mientras tanto, familiares, allegados y la comunidad ciclista esperan con preocupación novedades sobre la evolución del deportista, quien permanece bajo estricta asistencia médica.