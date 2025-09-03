miércoles 3 de septiembre de 2025
Monterizos
3 Sep 2025

sol y nubes ¿Cuándo llegan más lluvias?

Para esta jornada la temperatura mínima es de 9° y la máxima se ubicará en los 25°.

Y llegaron más nubes y el cielo permanecerá parcialmente cubierto. Además se amplían las posibilidades de lluvias para el jueves.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 9° y la máxima se ubicará en los 25°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 77%. El viento corre del norte a 12 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.

