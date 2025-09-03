Jaldo reunió a directores de hospitales y ratificó: ”Lo que se gasta en salud es una inversión”

El gobernador escuchó a los máximos referentes del sistema sanitario. Según estadísticas que brindó el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, en agosto se realizaron 550.000 atenciones médicas. El 60% fueron consultas programadas y el 30% consultas de guardia. Además llegaron al récord de 241 cirugías en un solo día y promediaron entre 180 y 190 intervenciones diarias.

El gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo una reunión en el despacho del Ministerio de Salud con su titular, Luis Medina Ruiz y todos los directores y jefes de hospitales tanto del interior como distrital donde le contaron sobre la producción en cuanto cirugías y atenciones en actualizaciones tecnológicas con la idea de reflejar la gestión actual del gobierno en dicha área tan sensible e importante.

Acompañaron además al Primer Mandatario y al ministro el secretario Ejecutivo Médico, Daniel Amado y el secretario Ejecutivo Contable, Fabio Andina.

“Empezamos nuestra agenda con un área esencial: la salud y la vida de los tucumanos. Por eso nos reunimos con el ministro y con todos los directores de hospitales”, expresó Jaldo al inicio del encuentro. El mandatario remarcó que la coyuntura económica nacional impacta directamente en la gestión sanitaria: “Con un dólar que sigue subiendo, muchos de los insumos que utilizamos están dolarizados" como "equipamiento, tecnología, medicamentos. Por eso queríamos saber cómo estamos hoy y qué recaudos debemos tomar hacia adelante”.

La cita, que se desarrolló en la sede ministerial, también tuvo como tópicos la evaluación del funcionamiento del sistema sanitario provincial, la provisión de insumos y el debate sobre la atención a pacientes de países vecinos.

Salud pública gratuita y abierta

Uno de los temas sensibles fue la discusión que se instaló en varias provincias sobre la posibilidad de cobrar la atención a pacientes extranjeros. Frente a esa tendencia, Jaldo fue categórico: “Nosotros no vamos a cobrar un solo peso a nadie. No preguntamos de qué religión son ni de dónde vienen. Con el documento en la mano, se atiende a todos los pacientes en nuestros hospitales”.

El titular del Poder Ejecutivo aseguró que la decisión se sustenta en que la demanda está controlada, el servicio es eficiente y existe disponibilidad de insumos y profesionales. “Hoy la salud pública en Tucumán está en niveles muy importantes. Las estadísticas hablan solas: consultas, operaciones, trasplantes, diálisis. Todo eso se brinda de manera gratuita. Y no sólo quienes no tienen obra social se atienden aquí; también los que cuentan con cobertura privada eligen los hospitales públicos”, subrayó.

Jaldo cerró con una reflexión sobre el desafío de gestionar en un contexto de inflación y de restricciones presupuestarias: “Hoy más que nunca debemos hablar de eficiencia. Cada director debe ejecutar su presupuesto de manera responsable. Lo que se gasta en salud no es un gasto, es una inversión. Me voy muy contento porque no fue un monólogo: hablaron 15 o 20 directores, plantearon la realidad de sus hospitales, y eso nos permite planificar con datos concretos”.

El gobernador defendió, en suma, una idea de gestión basada en la presencia y el contacto directo: “Así como me reúno con la plana de la Policía o inauguro escuelas, lo hago también con la salud. Todas las áreas son importantes. Y la salud, sin dudas, es central”.

Respaldo

El ministro Medina Ruiz confirmó lo expuesto por el gobernador y brindó números concretos que dimensionan la magnitud del sistema:

“En agosto realizamos 550.000 atenciones médicas. El 60% fueron consultas programadas y el 30% consultas de guardia. Llegamos al récord de 241 cirugías en un solo día y promediamos entre 180 y 190 intervenciones diarias. Eso habla de un crecimiento de la complejidad y de la capacidad de respuesta”.

El funcionario agradeció la presencia del mandatario y resaltó el impacto que tuvo en los directores: “Ellos no sabían que venía el gobernador. La reunión fue cerrada, sin prensa, y pudieron expresarse libremente. Explicaron que tienen cero faltante de insumos, que aumentaron la complejidad con nuevos equipos y que se suman recursos humanos. Eso no está ocurriendo en el resto del país, donde hay recortes y demoras en programas y medicamentos”.

Medina Ruiz remarcó además la importancia del trabajo en red entre hospitales: “Hoy hay formalidad y coordinación. Se derivan pacientes según la complejidad, no por contactos personales como pasaba antes. Y eso fortalece la atención”.

Salud pública gratuita y abierta

Uno de los temas sensibles fue la discusión que se instaló en varias provincias sobre la posibilidad de cobrar la atención a pacientes extranjeros. Frente a esa tendencia, Jaldo fue categórico: “Nosotros no vamos a cobrar un solo peso a nadie. No preguntamos de qué religión son ni de dónde vienen. Con el documento en la mano, se atiende a todos los pacientes en nuestros hospitales”.

El titular del Poder Ejecutivo aseguró que la decisión se sustenta en que la demanda está controlada, el servicio es eficiente y existe disponibilidad de insumos y profesionales. “Hoy la salud pública en Tucumán está en niveles muy importantes. Las estadísticas hablan solas: consultas, operaciones, trasplantes, diálisis. Todo eso se brinda de manera gratuita. Y no sólo quienes no tienen obra social se atienden aquí; también los que cuentan con cobertura privada eligen los hospitales públicos”, subrayó.

Jaldo cerró con una reflexión sobre el desafío de gestionar en un contexto de inflación y de restricciones presupuestarias: “Hoy más que nunca debemos hablar de eficiencia. Cada director debe ejecutar su presupuesto de manera responsable. Lo que se gasta en salud no es un gasto, es una inversión. Me voy muy contento porque no fue un monólogo: hablaron 15 o 20 directores, plantearon la realidad de sus hospitales, y eso nos permite planificar con datos concretos”.

El gobernador defendió, en suma, una idea de gestión basada en la presencia y el contacto directo: “Así como me reúno con la plana de la Policía o inauguro escuelas, lo hago también con la salud. Todas las áreas son importantes. Y la salud, sin dudas, es central”.

Respaldo

El ministro Medina Ruiz confirmó lo expuesto por el gobernador y brindó números concretos que dimensionan la magnitud del sistema:

“En agosto realizamos 550.000 atenciones médicas. El 60% fueron consultas programadas y el 30% consultas de guardia. Llegamos al récord de 241 cirugías en un solo día y promediamos entre 180 y 190 intervenciones diarias. Eso habla de un crecimiento de la complejidad y de la capacidad de respuesta”.

El funcionario agradeció la presencia del mandatario y resaltó el impacto que tuvo en los directores: “Ellos no sabían que venía el gobernador. La reunión fue cerrada, sin prensa, y pudieron expresarse libremente. Explicaron que tienen cero faltante de insumos, que aumentaron la complejidad con nuevos equipos y que se suman recursos humanos. Eso no está ocurriendo en el resto del país, donde hay recortes y demoras en programas y medicamentos”.

Medina Ruiz remarcó además la importancia del trabajo en red entre hospitales: “Hoy hay formalidad y coordinación. Se derivan pacientes según la complejidad, no por contactos personales como pasaba antes. Y eso fortalece la atención”.

Expresar el sentir

La directora del Hospital Centro de Salud, Karina Lotto, coincidió en el balance positivo del encuentro. “Fue muy gratificante la palabra del gobernador y poder expresar lo que sentimos como directores. Nosotros solemos reunirnos con el ministro, pero la presencia de Jaldo nos dio la oportunidad de contar la situación particular de cada hospital”, afirmó.

Otros responsables de centros asistenciales, como la directora del Hospital de Concepción y el director del Hospital de Monteros, expusieron sobre la ampliación de servicios en sus áreas. Se destacaron, entre otros, el crecimiento de la atención oftalmológica en el oeste y el fortalecimiento de las áreas críticas en el interior.