miércoles 3 de septiembre de 2025
Monterizos
3 Sep 2025

El embajador de Portugal recorrió los Valles Calchaquíes junto al ministro Amado

Gonçalo Teles Gomes visitó Tafí del Valle, Amaicha y Colalao del Valle, donde compartió con productores vitivinícolas, artesanos, emprendedores turísticos y estudiantes de enología.

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, encabezó este miércoles la visita oficial del embajador de Portugal en la Argentina, Gonçalo Teles Gomes, a los Valles Calchaquíes, como parte de una agenda institucional que comenzó en Casa de Gobierno.

Durante el recorrido, la comitiva mantuvo encuentros con productores vitivinícolas, emprendedores turísticos, artesanos y estudiantes de la Tecnicatura Superior en Enología y Viticultura del IES Tafí del Valle. También formaron parte de la actividad la presidenta de la Cámara de Bodegas y Viñedos de Tucumán, Silvia Gramajo, y representantes de bodegas, cooperativas y emprendimientos de la zona.

El itinerario incluyó la visita a la reconocida “Ruta del Artesano”, donde las autoridades compartieron experiencias con los emprendedores locales. Acompañaron la jornada el secretario de Producción, Eduardo Castro, el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva, y los delegados comunales de Amaicha del Valle, Colalao del Valle y El Mollar.

Amado destacó que la ocasión permitió “profundizar la cooperación internacional en vitivinicultura, enología, turismo e innovación, dando continuidad a lo trabajado en Casa de Gobierno sobre economía del conocimiento, deporte y cultura”.

En representación del gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro subrayó la importancia de consolidar los vínculos de Tucumán con el mundo para impulsar el desarrollo productivo de los Valles Calchaquíes y generar más oportunidades para las familias tucumanas.

