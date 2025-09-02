El sol acompaña este martes

Con algo de nubosidad estarán los próximos días. Y si bien, se esperaba una semana de sol, el Servicio Meteorológico Nacional advierte posibles lluvias para el jueves.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 6° y la máxima se ubicará en los 24°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 69%. El viento corre del oeste a 10 km/h y la visibilidad en caminos es de 10 km.