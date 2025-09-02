martes 2 de septiembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1375Blue: $1360Bolsa: $1370CCL: $1368.8Mayorista: $1361Cripto: $1371.45Tarjeta: $1787.5
2 Sep 2025

El sol acompaña este martes

Para esta jornada la temperatura mínima es de 6° y la máxima se ubicará en los 24°.

Foto: José Tripolloni

[Foto: José Tripolloni ]

Con algo de nubosidad estarán los próximos días. Y si bien, se esperaba una semana de sol, el Servicio Meteorológico Nacional advierte posibles lluvias para el jueves.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 6° y la máxima se ubicará en los 24°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 69%. El viento corre del oeste a 10 km/h y la visibilidad en caminos es de 10 km.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Nuevos audios de Karina Milei: Javier Milei dijo que hay “espías que se disfrazan de periodistas”

Recomposición salarial automática: Cumplimos lo acordado con los gremios

Las escuelas del departamento Monteros se preparan para la final del concurso Enséñame Tucumán

Quilmes avanza en la regularización de su actividad turística con respaldo institucional

El sol acompaña este martes

Hoy, segundo día de paro de la universidad