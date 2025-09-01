La Escuela Comercio será sede de la Semana de la Educación Superior 2025

Del 1 al 5 de septiembre, la Dirección de Educación Superior No Universitaria lleva adelante la Semana de la Educación Superior 2025, bajo el lema “Rupturas y continuidades en la formación superior”. Esta iniciativa propone una agenda diversa y descentralizada, con actividades en sedes de toda la provincia, orientadas a fortalecer el vínculo entre estudiantes, docentes, instituciones y comunidad de todos los niveles y modalidad educativas.

Parte de las propuestas, destinadas a estudiantes, docentes y directivos se desarrollarán en la ciudad de Monteros. La Escuela Superior de Comercio José de San Martín fue la institución elegida para llevar adelante, en el marco de la Semana de la Educación Superior, el 1er Encuentro de Estudiantes de Prácticas de Formación Docente.

La escuela recibirá a estudiantes y docentes de San Miguel de Tucumán, Aguilares e instituciones de Nivel Superior del departamento Monteros para debatir e intercambiar experiencias sobre el proceso de las prácticas docentes.

Agenda de la Semana de la Educación Superior

La Semana continuará hasta el 5 de septiembre con charlas, talleres y encuentros en distintas sedes con puntaje docente, incluyendo la participación de la reconocida investigadora Mariana Maggio y equipos de profesorados de toda la provincia. La propuesta se enmarca en una política educativa que reconoce a la formación superior como eje estratégico para el desarrollo territorial, la inclusión y la innovación.

Para conocer la agenda completa ingresá a: Semana de la Educación Superior