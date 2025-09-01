El Gobierno Nacional anunció una medida que favorece al Monteros de la Patria y al turismo

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural se celebrará el viernes 10 de octubre, generando un fin de semana largo de tres días. La medida, oficializada en el Boletín Oficial, busca impulsar la actividad turística y el movimiento económico en todo el país.

La medida impactará de lleno al Monteros de la Patria, ya que cuando se anunció la fecha entre el 9 y el 12 de Octubre, el feriado caía dia domingo y no se corría ni para el lunes, ni tampoco para el viernes anterior.

Con el anuncio oficial de este lunes el feriado del 12 de octubre, conocido como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, al viernes 10. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 139/2025 firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El cambio se enmarca en la nueva normativa que permite mover los feriados que coinciden con sábado o domingo, con el objetivo de estimular el turismo interno. La recomendación partió de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que consideró la conveniencia de favorecer la actividad económica en destinos turísticos y comercios locales.

De esta manera, el fin de semana largo será del viernes 10 al domingo 12 de octubre, lo que permitirá a más personas planificar viajes y escapadas.

Además, el calendario nacional contempla otros fines de semana largos en lo que resta del año:

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).

Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre). Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible).

Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible). Jueves 25 de diciembre: Navidad (inamovible).

Con esta medida, el Gobierno apuesta a potenciar la reactivación turística y comercial en uno de los meses clave del calendario de feriados nacionales.

