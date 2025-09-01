Detalles de cómo inicia el mes de la primavera

Con el comienzo de la semana llega uno de los meses más esperados: septiembre y con el el cambio a una estación más templadas. Sin embargo, la primera semana del mes se mantendrá con temperaturas relativamente bajas, a comparación de lo que fue la última semana de agosto que superó los 25°C. Será una semana sin muchas variantes. Se mantendrá con nubosidad variable y jornadas soleadas.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 5° y la máxima se ubicará en los 20°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 87%. El viento corre del noroeste a 10 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.