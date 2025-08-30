sábado 30 de agosto de 2025
Video: impactante caída de granizo en La Cocha

La tormenta de Santa Rosa se hizo sentir con granizo en el NOA. El fenómeno climático afectó a Catamarca, Santiago del Estero y el sur de Tucumán.

En La Cocha, las calles quedaron cubiertas de blanco por la intensa granizada que sorprendió a los vecinos en la tarde del sábado.

La tradicional tormenta de Santa Rosa se manifestó este sábado en el Noroeste Argentino con una inusual intensidad. Durante la tarde, se registraron lluvias torrenciales y caída de granizo en distintos puntos de la región, afectando principalmente al este de Catamarca, el oeste de Santiago del Estero y el sur de Tucumán.

La Cocha fue una de las más impactadas: en pocos minutos, sus calles quedaron cubiertas por un manto blanco producto de la granizada. Vecinos reportaron daños en vehículos, árboles y viviendas, además de complicaciones en la circulación por calles anegadas.

Aunque hasta el momento no se emitió un reporte oficial sobre pérdidas materiales, las autoridades recomendaron a la población mantener la precaución al transitar por rutas y caminos rurales, y seguir de cerca la información oficial ante la posibilidad de nuevas tormentas en la región.

