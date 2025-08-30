Impactante: la lista de obras nacionales que estaban avanzadas y Milei abandonó en Tucumán

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó ante el Congreso que la mayoría de los proyectos de infraestructura en la provincia quedaron “neutralizados” o suspendidos. Entre las obras afectadas figuran plantas depuradoras, redes cloacales, acueductos, centros de salud, escuelas y pavimentaciones.

El Gobierno nacional confirmó que un total de 469 obras públicas fueron frenadas en todo el país, de las cuales 44 corresponden a Tucumán, ubicando a la provincia entre las más afectadas junto con Neuquén, Salta y Catamarca. El relevamiento, presentado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos en el Congreso, refleja la situación crítica de proyectos que habían sido heredados de la gestión de Alberto Fernández.

En el caso de Tucumán, el informe detalla que casi todas las obras se encuentran “neutralizadas” y apenas dos mantienen un leve ritmo de avance. Algunas alcanzaron un 80% de ejecución, pero quedaron inconclusas. Entre ellas figuran la Planta Depuradora de San Andrés, las redes cloacales de Alderetes, Banda del Río Salí y San Andrés, la planta de afluentes de Simoca, el sistema de tratamiento de Famaillá y la nueva planta depuradora de Concepción, que incluso enfrenta una judicialización.

Actualmente, solo dos proyectos continúan en ejecución: la Ampliación de la Planta San Felipe (63% de avance) y la nueva planta depuradora de líquidos cloacales en Aguilares (10% de avance).

El informe también menciona convenios de transferencia firmados con la Provincia, que permitieron rescatar algunos proyectos como el Procrear II en Manantial Sur, además de la continuidad de obras viales, como la repavimentación de la Ruta 307 entre Ampimpa y El Infiernillo.

En paralelo, otros desarrollos, como centros de desarrollo infantil en Lules, Villa 9 de Julio y Tafí del Valle, así como la ampliación del Registro Civil en calle 24 de Septiembre al 800, quedaron bajo administración provincial tras el corte del financiamiento nacional.

El resultado es claro: Tucumán afronta una parálisis en la mayoría de sus obras de infraestructura, con consecuencias directas en servicios básicos como agua, cloacas, salud y conectividad, mientras la continuidad depende de las prioridades presupuestarias del Gobierno central y de la capacidad de gestión de la administración provincial.

Las explicaciones y transferencias

A la pregunta específica, el jefe de Gabinete de la Nación aclaró primero que la Secretaría de Obras Públicas, de quien dependía Vialidad Nacional, firmó convenios con las provincias a los fines de priorizar la ejecución y finalización de ciertas obras; “como así también para la continuidad de otras por parte de los Estados provinciales”.

“En ese marco, Vialidad Nacional priorizó la ejecución de una cantidad determinada de obras, entre las cuales al día de la fecha se encuentran más de 60 en ejecución y/o próximas a reiniciarse con sus respectivos grados de avance. A la vez, se contemplarán otras obras a medida que la disponibilidad de recursos y la prioridad establecida en cada momento lo amerite, tomando en cuenta su impacto en el orden vehicular y los riesgos asociados a la seguridad vial”, contestó Francos.