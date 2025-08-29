Secuestran más de dos kilos de marihuana en un control fronterizo en Tucumán

La encomienda viajaba en un camión de Andreani desde Salta hacia Tucumán y fue detectada gracias al uso de escáneres y al trabajo conjunto de la DIGEDROP y la Policía.

Un importante operativo antidroga se llevó a cabo el viernes 29 de agosto en el Puesto Fronterizo Cabo Vallejo, donde efectivos policiales inspeccionaron un camión de encomiendas de la empresa Andreani que viajaba desde Salta hacia Tucumán. Durante el control, el escáner detectó cuatro paquetes sospechosos que emanaban olor a marihuana.

Al realizar la apertura, se constató que se trataba de más de dos kilos de marihuana distribuidos en cuatro panes rectangulares, que estaban ocultos en una caja de cartón. Con intervención del Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán, se dispuso la entrega vigilada de la encomienda, lo que permitió identificar y detener tanto al remitente, un hombre de Salta, como a la destinataria, una mujer de Yerba Buena.

Ambos quedaron vinculados a una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737. El secuestro y las detenciones fueron confirmados por el comisario Mariano Molina y el oficial principal Rodrigo Robles, responsables del destacamento, quienes destacaron la efectividad del procedimiento y la importancia de los controles fronterizos en la lucha contra el narcotráfico.

El operativo contó con la supervisión del Comisario General Jorge Nacusse, jefe de la DIGEDROP, y del Crio. General Fabio Ferreyra, director de Unidades Especiales.