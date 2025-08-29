viernes 29 de agosto de 2025
Monterizos
29 Ago 2025
29 Ago 2025

La temperatura sigue subiendo y también aumentan las probabilidades de lluvias para el sábado

Para esta jornada la temperatura mínima es de 12° y la máxima se ubicará en los 29°.

Se espera un viernes con temperaturas de primavera y sol pleno, sin embargo las condiciones cambiarán para el sábado por la tarde y la noche: el Servicio Meteorológico indica que hay un 40% de probabilidades de lluvias.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 12° y la máxima se ubicará en los 29°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 93%. El viento corre del sudoeste a 8 km/h y la visibilidad en caminos es de 10 km.

