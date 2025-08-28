Sube un poco más la temperatura y se acerca a los 30°

Las jornadas previas la temperatura máxima se ubicó en 26°. Sin embargo, para este jueves se esperan dos dígitos más. El cielo continuará despejado en las próximas 48 horas. El sábado podría haber lluvias.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 6° y la máxima se ubicará en los 28°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 56%. El viento corre del noroeste a 15 km/h y la visibilidad en caminos es de 10 km.