Monteros celebra sus 271 años: emotivo saludo desde el Centro Judicial

Como representante del Centro Judicial Monteros, hoy quiero renovar el sentimiento profundo de orgullo y alegría que me invade cada vez que saludoaesta ciudad. Hace más de 20 años que Monteros es mi segundo hogar, y el de todos los que venimos aqui dia a dia.

En cada aniversario vuelvo a descubrir que Monteros no es solo un lugar: es un corazón que late con historia, culturayvalores que nos cobija con generosidad y afecto. Son muy pocas las ciudades que pueden honrarse de haber sido cunadepróceres y cantores, de poetas y deportistas, de maestros y héroes; pocospueblos han inspirado a artistas e intelectuales a lo largo del tiempo.

Monteros es inspiración y raíz, es identidad y destino.- He sido testigo del crecimiento de esta ciudad año tras año, fruto del esfuerzoincansable de sus instituciones políticas, sociales, educativas, comerciales, periodísticas, sindicales y de su pueblo. Y con orgullo puedo afirmar que, desdeel Poder Judicial, fuimos de la mano de ese crecimiento, proponiéndonos estar a la altura con la incorporación de un moderno y eficiente edificio, que reflejasucompromiso con el servicio de Justicia que merecen los monterizos.

Monteros no merece menos que lo mejor, y hacia allí dirigimos nuestra tareadiaria, porque los valores humanos y ciudadanos de nuestra gente así lo reclaman.

Quiero despedirme con unos versos del admirado Manuel Aldonate, monterizopor opción y sangre:

Este es mi pueblo: carne de bravura y sufrimiento

En un clima de sordos propietarios

Donde el sueño anda huérfano de párpados

Y se ofrece al labriego inutilmente

Esperando la compasión del hombre jornalero

Que le tome en sus brazos de cansancio

Para dormir con él

La pereza ritual de alguna siesta.



Más alla de la miel…”.- En este 271° aniversario de Monteros, saludo afectuosamente a todos sus habitantes en nombre de todos los que trabajamos día a día en el CentroJudicial, augurando crecimiento, bienestar y oportunidades para toda nuestra Ciudad.

Por Dr. Mario Reinaldo Velázquez, Juez del Colegio de Jueces de Centro Judicial Monteros.