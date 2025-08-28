Mirá en Vivo la Expocom: Tres monterizos destacados cuentan su historia de vida

[La Expocom ya se convirtió en un clásico en el cumpleaños de Monteros]

La Exposición del Conocimiento Monterizo 2025 tendrá lugar durante la mañana de este jueves 28 en el Cine Teatro Marconi.

La disertación de esta año estará enmarcada en el plano empresarial, en donde tres referentes, Álvaro Rosso, Oscar Amran y Cynthia Lanis Farber, charlaran con el público y contarán su historia de vida y como llegaron al lugar donde hoy se encuentran.

Las disertaciones las podes ver en vivo a través de YouTube