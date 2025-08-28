La denuncia de vecinos fue clave para desbaratar kioscos de drogas en Monteros y Río Seco

En la noche de este miércoles, el comisario mayor Rufino Medina, subdirector de la DI.GE.DRO.P se refirió al procedimiento y dijo “en la fecha, esta Dirección de Drogas Peligrosas Oeste realizó cuatro allanamientos de forma simultánea; tres en la ciudad de Monteros y uno en Rio Seco, ya que se tenía conocimiento acerca de que en estos inmuebles se comercializaban estupefacientes, y al contar con el correspondiente oficio investigativo de la UFINAR de Concepción, procedieron a realizar las tareas del campo”, detalló.

“Una vez reunidas todas las pruebas, se solicitaron las correspondientes medidas judiciales que arrojaron como resultado el secuestro de cocaína, marihuana y dinero en efectivo además de la aprehensión de la principal investigada”, agregó Medina.

Por su parte, el comisario inspector Miguel Juárez, jefe de la Dirección Drogas Peligrosas Oeste, brindó detalles de la causa.

“La presente investigación nace dando respuesta a denuncias realizadas por vecinos, quienes nos decían que en estos lugares se comercializaban estupefacientes, por esta razón se solicitaron los oficios y un equipo investigativo comprobó la veracidad de la denuncia; procediéndose a la aprehensión de una mujer y dos hombres, quienes poseen antecedentes por infracción a la Ley 23737”, concluyó Juárez.