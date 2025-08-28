Detuvieron en Villa Quinteros a un hombre con pedido de captura por abuso sexual

La Policía de Tucumán aprehendió a Julio César Robles, de 37 años, quien era buscado desde 2018 por una causa de abuso sexual. Fue interceptado cuando portaba un machete en la vía pública.

Un operativo policial realizado este miércoles en Villa Quinteros, permitió la detención de un hombre que tenía pedido de captura vigente desde 2018 por una causa de abuso sexual.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Comisaría de Villa Quinteros, dependiente de la Unidad Regional Oeste, tras un llamado de una vecina que denunció la presencia de un sujeto armado con un machete, insultando y consumiendo alcohol en la vía pública frente a su domicilio.

Cuando los efectivos llegaron a la calle Constitución, observaron a un hombre vestido con un buzo verde con capucha y pantalón deportivo gris, quien al notar la presencia policial arrojó el machete e intentó huir. Sin embargo, fue reducido rápidamente y trasladado a la dependencia policial.

Tras ser identificado el sistema SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales) confirmó que sobre él pesaba un pedido de captura emitido el 18 de diciembre de 2018, por la causa Robles Julio César s/ Abuso Sexual, Art. 119, con intervención de la *Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I° Nominación del Centro Judicial Monteros.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos de Violencia de Género, Intrafamiliar y contra la Integridad Sexual, a cargo del Dr. Jorge Benítez, quien dispuso la efectivización de la detención, la realización de exámenes médicos, la extracción de fichas dactilares y la presentación del detenido en sede judicial durante la mañana de este jueves El machete incautado quedó secuestrado como elemento probatorio en la causa.

La medida estuvo a cargo del comisario inspector Walter Guido Juárez y supervisada por el Crio mayor Sergio Risso Patrón, Jefe del COP.