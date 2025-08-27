miércoles 27 de agosto de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1370Blue: $1360Bolsa: $1361.4CCL: $1362.9Mayorista: $1356.5Cripto: $1367Tarjeta: $1781
27 Ago 2025

Será un miércoles de sol pleno

Para esta jornada la temperatura mínima es de 5° y la máxima se ubicará en los 26°.

Calle 24 de Septiembre. Lapachos en flor a fines de agosto.

[Calle 24 de Septiembre. Lapachos en flor a fines de agosto. ]

El buen tiempo continúa para el territorio de Tucumán, sin nubes, y cero probabilidades de lluvias, el cielo se presenta a pleno desde el inicio de la jornada yo mismo se espera para los próximos días.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 5° y la máxima se ubicará en los 26°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 76%. El viento corre del norte a 8 km/h y la visibilidad en caminos es de 9 km.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Cuánto cobrarán las autoridades de mesas en las elecciones de octubre

Última semana para inscribirse en Becas Progresar Obligatorio

Será un miércoles de sol pleno

Jaldo sobre Las Cejas: “La comisionada debe dar explicaciones a la Justicia”

El próximo jueves 28 comienza el pago salarial a los trabajadores estatales

🔥 tendencia

Corte total en la Ruta 307: No se podrá circular entre el Km 13 y la rotonda de El Mollar