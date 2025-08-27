Será un miércoles de sol pleno

El buen tiempo continúa para el territorio de Tucumán, sin nubes, y cero probabilidades de lluvias, el cielo se presenta a pleno desde el inicio de la jornada yo mismo se espera para los próximos días.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 5° y la máxima se ubicará en los 26°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 76%. El viento corre del norte a 8 km/h y la visibilidad en caminos es de 9 km.