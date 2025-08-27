La tormenta de Santa Rosa está cerca: ¿Lloverá en Tucumán?

El fenómeno climático podría presentarse este fin de semana con intensas precipitaciones y ráfagas, especialmente en Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta para Tierra del Fuego.

La tormenta de Santa Rosa se haría presente este año con lluvias intensas y temporales en varias provincias. Buenos Aires sería una de las más afectadas. El SMN advirtió sobre ráfagas de hasta 90 km/h en Tierra del Fuego.Tras varios días de temperaturas agradables, la tradicional tormenta de Santa Rosa podría hacerse sentir de manera puntual en 2025. Según informes meteorológicos, un nuevo proceso de ciclogénesis amenaza con generar fuertes lluvias y vientos intensos durante el fin de semana, con especial impacto en la provincia de Buenos Aires.

En la mayor parte del centro y norte del país se mantendrán los cielos despejados, aunque las condiciones comenzarán a cambiar hacia el cierre de la semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla en Tierra del Fuego, donde se esperan ráfagas de entre 45 y 65 km/h, que en algunos sectores podrían alcanzar los 90 km/h.

¿Que pasará en Tucumán

Para la provincia, la tormenta de Santa Rosa podría llegar a última hora del sábado, según el Servicio Meteorólogico Nacional. Si bien es cierto, es prematuro hablar sobre las zonas, las probabilidades son entre el 30% y el 50%.

Un fenómeno esperado cada año

La tormenta de Santa Rosa, que tradicionalmente se espera alrededor del 30 de agosto, suele asociarse a un cambio estacional que marca la transición hacia la primavera. Aunque no siempre se presenta con la misma intensidad, este año las condiciones meteorológicas parecen coincidir para que el fenómeno se cumpla en tiempo y forma.