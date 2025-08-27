“Alta coimera, Karina es alta coimera“: El jingle de una monteriza se volvió viral en Argentina

El escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no solo impactó en el terreno político e institucional, sino que también desató una fuerte reacción en las redes sociales. Desde este viernes por la tarde, usuarios de X (ex Twitter) impulsaron una ola de ironías y burlas que colocaron el tema entre las principales tendencias nacionales.

La filtración de audios del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, en los que se lo escucha mencionar supuestos pagos irregulares en dólares vinculados al negocio de medicamentos para personas con discapacidad, salpicó directamente a Karina Milei y a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, tres figuras centrales dentro del gobierno libertario.

La respuesta en redes fue inmediata: el hashtag #KarinaCoimera escaló rápidamente hasta convertirse en primera tendencia nacional, acompañado por miles de publicaciones con críticas, chicanas y memes que pusieron en el centro de la escena a la hermana del presidente Javier Milei.

La artista monteriza, María Paula Godoy le cambió la letra a la canción "Guantanamera" y recreó un jingle que ya lo canta todo el país y se volvió viral a traves del canal de Streaming "Gelatina" en su sección Fábrica de Jingle. En el canal, ya lleva más de 500.000 reproducciones, y más de 100.000 like.

Con el avance de la causa judicial y las repercusiones políticas, las redes sociales se convirtieron en un termómetro de la crisis, reflejando el clima de indignación y desconfianza que atraviesa a la opinión pública frente a un caso que ya marca la agenda nacional.