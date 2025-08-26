martes 26 de agosto de 2025
Monterizos
26 Ago 2025

Sigue el sol y la máxima para hoy será de 26°

La humedad baja a menos del 50%.

El buen tiempo segue acompañando y el cielo monterizo se ve a pleno despejado. No hay probabilidad de lluvias para las próximas 72 horas y se estima que la temperatura se mantendrá dentro de los 24° para arriba.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 10° y la máxima se ubicará en los 26°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 46%. El viento corre del norte a 15 km/h y la visibilidad en caminos es de 9 km.

