Los audios de Spagnuolo salpican a Pettovello, Sturzenegger y Lule Menem

Los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, apuntan contra Sandra Pettovello, Lule Menem y Federico Sturzenegger. Revelan internas en el Gobierno y suman tensión al escándalo por presuntas coimas.

En medio de la crisis institucional que atraviesa la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por la causa de presuntas coimas, este lunes salieron a la luz nuevos audios del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, en los que cuestiona directamente a tres figuras centrales del gobierno de Javier Milei: Sandra Pettovello, Eduardo “Lule” Menem y Federico Sturzenegger.

Las grabaciones fueron difundidas en el programa Argenzuela, que conducen Jorge Rial y Mauro Federico en C5N. Allí, Spagnuolo relató episodios de tensión con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a quien acusó de dejarlo “expuesto” frente a Karina Milei y Lule Menem. “Sandra a mí me hizo una jugada… me dejó expuesto con Karina y con Lule. Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier, me dejó puesto y después se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo”, se escucha en uno de los fragmentos.

En ese mismo audio, el exfuncionario afirmó que el gobierno “está implosionando desde adentro” y remarcó que, según Pettovello, su permanencia en el cargo dependía únicamente del respaldo del presidente. “Si fuera por los Menem, yo estaría en mi casa hace rato”, agregó, apuntando de lleno contra el influyente asesor de la Secretaría General, Eduardo “Lule” Menem.

La difusión de los audios generó una inmediata respuesta política. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y primo de Lule, salió al cruce en declaraciones a A24: “Esto es una monumental operación a dos semanas de las elecciones. No puedo asegurar la autenticidad de los audios, pero sí que el contenido es falso”.

Otro de los destinatarios de los dardos de Spagnuolo fue el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger. En una de las grabaciones, el ex titular de la ANDIS afirmó: “Sturzenegger me dijo: ‘Te voy a mandar una persona para que te ayude a dar de baja las pensiones’. Y me manda un estúpido que me cuestionaba absolutamente todo. Yo le decía que iba a mandar médicos a Chaco para auditar 23.000 pensiones, y él me respondía que con suerte podían revisar 1.200”.

Las filtraciones llegan en un contexto sensible: la ANDIS se encuentra bajo investigación judicial y parlamentaria por un presunto esquema de coimas en la entrega de beneficios, lo que ya motivó pedidos de citación en el Congreso a Sturzenegger y una auditoría especial en el organismo.

El caso, que suma nuevas piezas de tensión con cada revelación, se convirtió en uno de los focos más delicados de la gestión de Milei a pocas semanas de una nueva instancia electoral.