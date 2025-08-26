Jaldo sobre Las Cejas: “La comisionada debe dar explicaciones a la Justicia”

El mandatario tucumano, Osvaldo Jaldo, detalló que la Justicia provincial o nacional “tiene que sacar las conclusiones y hacer las investigaciones necesarias”.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a la situación de la comuna de Las Cejas y sostuvo que las autoridades de la localidad deberán responder las consultas de la justicia.

Jaldo explicó: “la justicia provincial o nacional, si es necesaria, federal, tiene que actuar hasta las últimas consecuencias. Y tiene que sacar las conclusiones y hacer las investigaciones necesarias”.

“En Tucumán se acabó la impunidad, no hay impunidad para nadie, que nadie se equivoque, que nadie se confíe. Porque el peso de la ley les va a llegar, como está llegando hoy, a muchas personas que se creían con impunidad”, sostuvo.

El mandatario advirtió: “Usurpaban y nadie iba preso, nosotros metimos preso gente. Se cometía delitos, nadie iba preso, nosotros hemos puesto presas a mucha gente. Nosotros vamos a seguir poniendo orden en la provincia”.

“La comuna de Las Cejas, la comisionada – Cristina Contreras-, tiene que dar las explicaciones que la justicia pida. Se tiene que poner a disposición de la justicia. Y la justicia seguramente tendrá que aclarar qué es lo que ahí está sucediendo o no. Porque en definitiva, hasta acá, los vecinos hablan. Gracias a la democracia todos pueden hablar, todos pueden opinar y respetamos las opiniones. Pero la única verdad es la realidad y esa realidad es el fallo que va a dar la justicia. En este caso provincial y, si hay algún caso que sea federal, seguramente la justicia federal también va a actuar”, cerró.