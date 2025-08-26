Dolorosa tragedia en la ruta 38: un menor 2 años murió atropellado por un camión

Un niño de 2 años y medio falleció en Juan Bautista Alberdi tras ser atropellado por un camión cañero en la Ruta Nacional 38. Vecinos, familiares y autoridades se encuentran conmocionados por la tragedia.

Un hecho de extrema gravedad conmovió este lunes por la noche al sur de Tucumán. Alrededor de las 19.30 horas, un niño de 2 años y 6 meses perdió la vida tras ser atropellado por un camión cañero en la Ruta Nacional 38, a la altura de la localidad de Los Arroyo, departamento Juan Bautista Alberdi.

La víctima fue identificada como Neitan Gabriel Godoy, quien habría cruzado repentinamente la ruta. Según confirmaron fuentes policiales y sanitarias en el lugar, el impacto fue fatal y, a pesar de la rápida intervención de los equipos de auxilio, nada pudo hacerse para salvarle la vida.

En una transmisión en vivo, Augusto Josso, de 69 años y pareja de la abuela del niño, brindó un desgarrador testimonio. Según explicó, había dejado al pequeño un instante para cambiar el televisor y ponerle dibujos animados cuando ocurrió la tragedia.

“Segundo antes él estaba conmigo en el jardín y cuando entré al dormitorio a cambiarle los dibujitos, salió por la puerta lateral del domicilio que da al taller mecánico y cruzó la ruta. No vi en qué momento salió”, contó conmovido.

Josso, que crio al niño desde los dos meses de vida, agregó: “Era nieto de mi pareja, pero para mí era más que un hijo. Lo he tenido desde bebé, me llenaba de alegría el alma, todo el día con su sonrisa, jugar, compartir. Toda la gente sabe cómo lo atendíamos junto a la abuela. Hoy me siento destruido, no sé qué será de mi vida con 69 años”.

Tras el accidente, trabajaron en el lugar efectivos de la Unidad Regional Sur, Bomberos Voluntarios, la Guardia Urbana Municipal y el servicio de emergencias 107. Además de las pericias correspondientes, los equipos médicos brindaron asistencia y contención a los familiares, que se encontraban en estado de shock por lo sucedido. La circulación en la ruta estuvo parcialmente interrumpida durante varias horas.

La Justicia investiga las circunstancias en que se produjo el impacto para establecer responsabilidades. Hasta el momento, no trascendió información oficial sobre la situación procesal del conductor del camión cañero.

La tragedia provocó profundo dolor en la comunidad de Juan Bautista Alberdi y especialmente en Los Arroyo, donde el niño vivía junto a su abuela y la pareja de esta. Vecinos y allegados expresaron consternación y acompañaron a la familia en medio del doloroso episodio.

Cabe aclarar que, en las primeras versiones difundidas del hecho, se mencionó que el niño circulaba en moto acompañado por un mayor. Sin embargo, posteriormente se confirmó que Neitan había cruzado la ruta solo y fue embestido por el camión.