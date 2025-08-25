Ya tiene fecha y artistas confirmados el Festival de la Randa celebra en El Cercado

El próximo 20 de septiembre, el Complejo Julio Piossek será escenario de una nueva edición del encuentro cultural que honra la tradición del tejido y convoca a toda la provincia con música, danza y arte popular.

El Cercado se prepara para vivir una noche especial. El viernes 20 de septiembre se llevará a cabo la 17ª edición del Festival Provincial de la Randa, una celebración que se ha convertido en un clásico de Monteros y de toda la provincia. El escenario elegido será el Complejo Julio Piossek, que abrirá sus puertas para recibir a vecinos, visitantes y artistas en un encuentro que combina música, tradición y el orgullo de un arte milenario.

La randa, tejido característico de El Cercado y símbolo de la identidad monteriza, volverá a ser protagonista en un festival que no solo busca preservar esta técnica artesanal, sino también proyectarla como un emblema cultural del norte argentino.

En cada edición, las mujeres tejedoras comparten su legado con nuevas generaciones, reforzando la importancia de mantener viva esta tradición.

El festival promete una noche llena de música, danza y alegría con El Chaqueño Palavecino y Sergio Galleguillo fueron anunciados en el Festival del Pueblo. Como cada año, se espera una nutrida grilla de artistas que acompañarán con su repertorio a la comunidad en una velada que combina el espíritu festivo con el orgullo de las raíces locales. La propuesta apunta a reunir a familias, jóvenes y turistas que llegan atraídos por la magia del arte popular y el sentido de pertenencia que transmite la randa.

Con esta 17ª edición, el Festival Provincial de la Randa reafirma su lugar como una de las celebraciones más representativas de la cultura tucumana, donde la amistad, el canto y la danza se funden con la tradición artesanal que da identidad a El Cercado.