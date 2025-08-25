Se acercan las fechas de cobro dem proporcional y el complementario

La Tesorería de la Provincia informó el calendario de pago de los sueldos correspondientes al mes de agosto. Los haberes se abonarán en dos etapas: proporcional y complementaria.

El primero se iniciará el jueves 28 de agosto con los agentes del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), el Instituto Provincial de la Vivienda y el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo, mientras que el viernes 29 será el turno del personal de Seguridad (Policía y Servicio Penitenciario), Administración Central, Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Tribunal Fiscal de Apelación, Poder Legislativo y Dirección Provincial de Vialidad.

El sábado 30 percibirán sus haberes las comunas rurales, el Poder Judicial (Concepción, Monteros, Corte Suprema y Justicia de Paz), el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Pupilar y de la Defensa, los municipios del interior y organismos descentralizados como Recursos Hídricos, Ente Tucumán Turismo, Ente Cultural, IpacyM, Sepapys, Ersept, IDEP, Ente de Infraestructura Comunitaria, el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol y el Teatro Mercedes Sosa.

En tanto, el pago complementario comenzará el miércoles 3 de septiembre, con el Siprosa, IPV, IPSST, Estación Experimental Obispo Colombres, Sociedad Aguas del Tucumán y personal de Seguridad. El jueves 4 cobrarán los agentes de Administración Central, Educación (establecimientos provinciales), Defensoría del Pueblo, IPA, Tribunal de Cuentas, Tribunal Fiscal de Apelación, Poder Legislativo, Vialidad, jubilados fuera de convenio, rentas vitalicias de excombatientes de Malvinas, ex empleados de los Talleres de Tafí Viejo y comunas rurales.

Finalmente, el viernes 5 de septiembre percibirán sus haberes los municipios del interior, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Pupilar y de la Defensa, Recursos Hídricos, Ente Tucumán Turismo, Ente Cultural, IpacyM, Sepapys, Ersept, IDEP, Ente de Infraestructura Comunitaria, el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol, el Teatro Mercedes Sosa y la educación pública de gestión privada.