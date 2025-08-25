Monteros instala 100 nuevas columnas de alumbrado en la Ruta 38 para mejorar la seguridad vial

Empleados y obreros municipales llevanadelante un importante plan de obras sobre la Ruta Nacional 38, orientado a mejorar las condiciones de seguridad vial y de tránsito en uno de los tramos más concurridos del sur tucumano. En ese marco, los trabajadores comenzaron con la colocación de 100 nuevas columnas de alumbrado público, que reforzarán la iluminación en la zona conocida como Los Torreones, antes de llegar al sector del Grupo de los Viejos.

Las tareas incluyen tanto el mejoramiento de las estructuras ya existentes como la ampliación del sistema lumínico en sectores que permanecían con baja o nula visibilidad durante la noche. Con esta inversión, se busca reducir los riesgos de siniestros viales, brindar mayor tranquilidad a los conductores y peatones, y a la vez contribuir a la seguridad general en la zona.

Desde el municipio remarcaron que se trata de una obra estratégica dentro del plan de modernización de infraestructura urbana y vial, que contempla además la incorporación de luminarias LED para lograr un servicio más eficiente, sustentable y con mejor cobertura.

Las autoridades solicitaron a los vecinos y automovilistas circular con precaución mientras se desarrollan los trabajos en la traza de la ruta, ya que en determinados horarios habrá reducción parcial de carriles para permitir el avance de las cuadrillas municipales.