Fatal accidente en la ruta 38 en cercanías de Acheral

Una joven de 19 años perdió la vida en un accidente de tránsito en la Ruta Provincial 38, en Famaillá. Iba como acompañante en una moto conducida por un adolescente de 15 años. La Policía investiga las causas.

La ruta 38 fue escenario de un trágico accidente de tránsito este sábado alrededor de las 16.40, cuando una motocicleta de baja cilindrada protagonizó un siniestro en la Ruta Provincial N° 38, en cercanías del río Aranillas, a metros de un motel alojamiento.

De acuerdo con la información policial, el rodado, una Honda Navi de color negro con dominio A244ZRS, era conducido por Bruno Berta, de 15 años y domiciliado en el barrio Elías Pérez de Famaillá. Como acompañante viajaba Melisa Daiana Salinas Cajal, de 19 años, residente en el barrio km 99 de la misma ciudad.

Por causas que aún se investigan, el accidente tuvo un saldo fatal: la joven perdió la vida en el lugar, mientras que el adolescente resultó herido y recibió asistencia médica. Personal de la Unidad Operativa de Famaillá, junto con efectivos de la comisaría local y de Criminalística, trabajaron en la zona para realizar las pericias correspondientes y determinar cómo ocurrió el siniestro.

El hecho quedó bajo investigación de la Fiscalía de turno del Centro Judicial Monteros, que dispuso el traslado del cuerpo de la víctima y el secuestro de la motocicleta para avanzar con las diligencias judiciales.